Santa Caterina. Incontro per gli alunni dell’Istituto Comprensivo con lo storico Filippo Falcone sul tema dell’emigrazione

SANTA CATERINA. Si è svolto oggi nella sede di Santa Caterina dell’Istituto scolastico comprensivo l’incontro con lo storico Filippo Falcone sul tema dell’emigrazione italiana in applicazione della Circ. MIM prot.n. 70898 del 4 novembre 2025.

Grande l’interesse degli alunni verso la pagina di storia raccontata dallo storico che ha saputo trasmettere, attraverso un’attenta disamina dei processi migratori, i valori dell’unicità, dell’accoglienza e dell’appartenenza alle proprie origini. Un secondo appuntamento è previsto nella sede di Resuttano martedì 2 dicembre.