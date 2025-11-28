Salute

Santa Caterina. In Chiesa Madre approfondimento culturale e spirituale su percorso iconografico della patrona Santa Caterina

Redazione 1

Santa Caterina. In Chiesa Madre approfondimento culturale e spirituale su percorso iconografico della patrona Santa Caterina

Ven, 28/11/2025 - 23:21

Condividi su:

SANTA CATERINA. In chiesa Madre, dopo la S. Messa presieduta dall’arciprete P. Mario Alcamo, alla comunità parrocchiale è stato proposto un momento di approfondimento di alto valore culturale e spirituale. Dopo il saluto introduttivo di P. Alcamo, i presenti hanno seguito con vivo e motivato interesse la relazione del Prof. Arch. Giuseppe Ingaglio, storico dell’arte specializzato nello studio dei Beni Culturali Ecclesiastici e nella loro valorizzazione, che ha proposto un affascinante percorso iconografico legato alla figura della nostra Patrona, Santa Caterina d’Alessandria.

Attraverso l’analisi storica della produzione artistica connessa al suo culto – immagini, opere, raffigurazioni devozionali – Ingaglio ha mostrato come la devozione alla Santa abbia segnato profondamente la storia religiosa e culturale dell’intera cristianità. La lettura delle opere, sostenuta da una solida competenza teologica, è stata più volte arricchita da osservazioni puntuali e da originali chiavi di interpretazione, che il relatore ha voluto condividere con tutti i presenti e, in modo particolare, con i giovani che hanno partecipato all’incontro.

Le diverse dissertazioni non si sono limitate a illustrare il passato, ma hanno evidenziato con forza l’attualità della figura di Santa Caterina: una giovane donna capace di unire fede e intelligenza, coraggio e libertà interiore, capace di difendere la verità anche in contesti ostili. Il suo esempio continua a parlare al cuore dei fedeli di oggi, offrendo un modello di coerenza evangelica, di impegno nella comunità e di testimonianza cristiana credibile e appassionata.

Nel corso della serata è stato inoltre ricordato il legame profondo tra il culto di Santa Caterina, la nostra Madrice e la storia religiosa del paese. A conclusione dell’incontro, come segno di riconoscenza e amicizia, al Prof. Ingaglio è stata donata una copia del volume “Domus specialis”, che raccoglie preziose notizie sulla Chiesa Madre e sul culto di Santa Caterina nel nostro territorio.

Un dono che intende sottolineare la volontà di custodire e tramandare la memoria della nostra comunità e delle sue radici spirituali. La partecipazione sentita e raccolta dei fedeli ha reso l’incontro particolarmente familiare e intenso, quasi a sottolineare come questo momento fosse davvero espressione del cuore vivo della comunità parrocchiale.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti al relatore per la competenza e la passione con cui ha guidato la riflessione e a tutti i presenti, in particolare ai giovani, che con la loro presenza hanno dato un segno di speranza per il futuro. L’auspicio condiviso è che appuntamenti come questo, organizzati dalla parrocchia, possano moltiplicarsi e diventare tappe di un autentico cammino di fede, formazione e partecipazione, perché la testimonianza di Santa Caterina continui a illuminare il cammino del nostro paese, sostenendo ciascuno nel proprio quotidiano impegno cristiano.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta