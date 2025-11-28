Santa Caterina. In Chiesa Madre approfondimento culturale e spirituale su percorso iconografico della patrona Santa Caterina

SANTA CATERINA. In chiesa Madre, dopo la S. Messa presieduta dall’arciprete P. Mario Alcamo, alla comunità parrocchiale è stato proposto un momento di approfondimento di alto valore culturale e spirituale. Dopo il saluto introduttivo di P. Alcamo, i presenti hanno seguito con vivo e motivato interesse la relazione del Prof. Arch. Giuseppe Ingaglio, storico dell’arte specializzato nello studio dei Beni Culturali Ecclesiastici e nella loro valorizzazione, che ha proposto un affascinante percorso iconografico legato alla figura della nostra Patrona, Santa Caterina d’Alessandria.

Attraverso l’analisi storica della produzione artistica connessa al suo culto – immagini, opere, raffigurazioni devozionali – Ingaglio ha mostrato come la devozione alla Santa abbia segnato profondamente la storia religiosa e culturale dell’intera cristianità. La lettura delle opere, sostenuta da una solida competenza teologica, è stata più volte arricchita da osservazioni puntuali e da originali chiavi di interpretazione, che il relatore ha voluto condividere con tutti i presenti e, in modo particolare, con i giovani che hanno partecipato all’incontro.

Le diverse dissertazioni non si sono limitate a illustrare il passato, ma hanno evidenziato con forza l’attualità della figura di Santa Caterina: una giovane donna capace di unire fede e intelligenza, coraggio e libertà interiore, capace di difendere la verità anche in contesti ostili. Il suo esempio continua a parlare al cuore dei fedeli di oggi, offrendo un modello di coerenza evangelica, di impegno nella comunità e di testimonianza cristiana credibile e appassionata.

Nel corso della serata è stato inoltre ricordato il legame profondo tra il culto di Santa Caterina, la nostra Madrice e la storia religiosa del paese. A conclusione dell’incontro, come segno di riconoscenza e amicizia, al Prof. Ingaglio è stata donata una copia del volume “Domus specialis”, che raccoglie preziose notizie sulla Chiesa Madre e sul culto di Santa Caterina nel nostro territorio.

Un dono che intende sottolineare la volontà di custodire e tramandare la memoria della nostra comunità e delle sue radici spirituali. La partecipazione sentita e raccolta dei fedeli ha reso l’incontro particolarmente familiare e intenso, quasi a sottolineare come questo momento fosse davvero espressione del cuore vivo della comunità parrocchiale.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti al relatore per la competenza e la passione con cui ha guidato la riflessione e a tutti i presenti, in particolare ai giovani, che con la loro presenza hanno dato un segno di speranza per il futuro. L’auspicio condiviso è che appuntamenti come questo, organizzati dalla parrocchia, possano moltiplicarsi e diventare tappe di un autentico cammino di fede, formazione e partecipazione, perché la testimonianza di Santa Caterina continui a illuminare il cammino del nostro paese, sostenendo ciascuno nel proprio quotidiano impegno cristiano.