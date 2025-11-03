Santa Caterina. Il Veliero della Solidarietà cambia sede: ora sarà presso l’ex Ufficio di collocamento

SANTA CATERINA. A più di 2 anni dall’apertura, il VELIERO DELLA SOLIDARIETÀ, primo centro socio educativo a Santa Caterina per disabili adulti, cambia sede. Il servizio, infatti, che ha avuto la sua ubicazione presso la Sala Pantano del Comune di Santa Caterina per i primi due anni, ora continuerà la sua attività presso i locali dell’ex Ufficio Collocamento, dove da poco più di un mese è stato anche aperto un altro importante e nuovo Servizio per il sociale: lo spazio giochi per minori.

La scelta di avviare all’epoca l’attività presso una stanza all’interno del Comune è stata dettata dalla mancanza di altre sedi comunali disponibili in quel momento. La priorità era quella di non perdere un importante finanziamento che avrebbe permesso al centro di nascere e crescere. Oggi, grazie a questo finanziamento, il VELIERO DELLA SOLIDARIETÀ è diventato un punto di riferimento importante per la comunità di Santa Caterina, offrendo servizi e supporto ai disabili adulti e alle loro famiglie.

Il cambio di sede rappresenta un importante passo avanti per il centro, che potrà così continuare a crescere e a offrire servizi di alta qualità ai suoi utenti.

L’inaugurazione della nuova sede ha visto, tra gli altri, la presenza della Dott.ssa Aleo Rosa Capo Settore Dei Servizi Sociali del Comune e dell’Assessore alle Politiche Sociali, Dottoressa Palmina Lo Re, che ha ricordato la volontà dell’Amministrazione Comunale e dei genitori nel creare il centro, un progetto aspirato da decenni e mai realizzato in precedenza.

L’Assessore ha enfatizzato l’importanza di garantire la continuità del servizio nel tempo, sottolineando che la sua eventuale interruzione rappresenterebbe un passo indietro non solo per gli utenti, ma per l’intera comunità. “L’Amministrazione Comunale si impegna a sostenere il VELIERO DELLA SOLIDARIETÀ nella sua missione di promuovere l’inclusione e la solidarietà a Santa Caterina”, ha dichiarato l’Assessore. Inoltre, ha evidenziato come la collaborazione e il contributo di numerosi soggetti abbiano reso possibile la realizzazione di questo importante traguardo, citando come esempio l’operaio comunale Fabrizio Stella, che ha lavorato fino a stamani per affiggere la targa identificativa del centro, simbolo tangibile dell’impegno e della dedizione della comunità.

Il Presidente della Cooperativa Arcobaleno, che gestisce il progetto da 2 anni, ha ringraziato l’Amministrazione Comunale per il sostegno ricevuto, ma soprattutto ha espresso la sua gratitudine ai genitori e alle famiglie per la fiducia accordata alla Cooperativa e al centro. Ha sottolineato l’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra per garantire il successo del progetto.

Era presente anche l’equipe del centro, composta dall’assistente sociale Dott. Emilio Giordano, dalle operatrici Bianca Selvaggio, Fina Fulco, Angela La Monica, da diversi volontari, tra e la tirocinante Dott.ssa Simona Dell’Utri e la signora Cardos Carmen e tutte le famiglie degli utenti che hanno accolto l’evento con grande soddisfazione e speranza.