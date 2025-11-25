Santa Caterina. Il sindaco nomina assessore in Giunta: torna Federico Inglisa che prende il posto di Santino Guzzo

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Ippolito, a seguito delle dimissioni dell’Assessore Santino Guzzo per motivi di salute, ha nominato Federico Inglisa nuovo Assessore con delega a Sport, Turismo, Spettacolo e Agricoltura.

“Federico – ha detto il sindaco – già Consigliere, Assessore e Vicesindaco fino ad aprile 2023, torna così a far parte della Giunta. Nel ringraziare sentitamente l’Assessore Guzzo per il lavoro svolto, rivolgiamo un sincero augurio di buon lavoro al neo-Assessore Inglisa.

Insieme a Federico – che sin dall’inizio del mandato, nel 2020, ha seguito da vicino l’intero e complesso iter del campo sportivo, fino alla redazione e alla presentazione del nuovo progetto firmato dall’Architetto Luigi Moncado – faremo ancora più chiarezza sulla vicenda del campo sportivo, soprattutto alla luce dei recenti tentativi, maldestri e fuorvianti, di confondere i cittadini caterinesi”. All’Assessore Federico Inglisa il sindaco ha rinnovato il suo benvenuto, il suo sostegno e i migliori auguri di buon lavoro.