Santa Caterina. Avviato il servizio gratuito di supporto scolastico pomeridiano in Biblioteca

SANTA CATERINA. Avviato il servizio di supporto scolastico pomeridiano in Biblioteca. Tale servizio è stato reso possibile grazie al progetto di Servizio Civile “Il Cerchio della Vita”. Un servizio gratuito per i bambini dai 5 anni in su che costituisce un valore aggiunto per la comunità caterinese e che, certamente, potrà essere di grande utilità a tante famiglie i cui figli hanno bisogno di supporto scolastico pomeridiano. D’ora in avanti i volontari del Servizio Civile saranno a disposizione di quanti vorranno una mano con i compiti, leggendo insieme e studiando in un clima sereno e divertente.

Il servizio si svolge nella Biblioteca comunale “Panvini” di Piazza Garibaldi e sarà possibile fruirne dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19 senza dover spendere un solo euro. Il sindaco ha anche inteso chiarire che, per usufruire del supporto scolastico pomeridiano non è necessaria alcuna iscrizione per cui i bambini che intendono usufruirne potranno essere accompagnati dai loro genitori o recarsi direttamente in Biblioteca per usufruire del servizio. Il sindaco, infine, ha ringraziato il direttore della Biblioteca Pippo Nicoletti, la stessa Elisabetta Gulino e soprattutto le volontarie del Servizio Civile: Flavia Pignato, Letizia Gangi e Francesca Iannello.