Santa Caterina. Al dott. Vincenzo Cimino l’Ambrogino d’oro 2025

SANTA CATERINA. Il dott. Vincenzo Cimino, medico diabetologo ed endocrinologo che opera da anni a Milano, è stato insignito con il prestigioso riconoscimento dell’Ambrogino d’Oro 2025. Il dott. prof. Vincenzo Cimino, medico diabetologo ed endocrinologo, opera da anni a Milano; Vincenzo è stato insignito di uno dei riconoscimenti più prestigiosi della città di Milano, l’Ambrogino d’Oro 2025, un premio riservato a personalità che si distinguono per il loro impegno, la loro dedizione e per le opere che migliorano concretamente la vita della comunità.

Il nome del diabetologo ed endocrinologo caterinese è stato proposto da un gruppo della comunità dello Sri Lanka, sostenuto anche da un importante Cardinale di quella stessa comunità, e successivamente appoggiato da Confindustria e Confartigianato milanese. Il tutto nel contesto di un percorso che testimonia il grande valore umano e professionale del medico caterinese. <Il valore di Vincenzo è ormai riconosciuto non solo da chi lo conosce da vicino, ma anche da chi ha potuto apprezzare il suo lavoro e la sua umanità> ha detto di lui il sindaco Giuseppe Ippolito.

Il primo cittadino caterinese ha anche reso noto di essersi sentito telefonicamente con lo stesso Vincenzo Cimino con il quale s’è congratulato a nome suo e della comunità caterinese che rappresenta e lo ha invitato in Municipio alla prima occasione, così da potergli esprimere di persona l’affetto e la stima di tutta la comunità caterinese.