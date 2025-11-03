Riqualificazione dello Stadio Comunale “Vincenzo Presti” di Gela: iter amministrativo giunge alla fase operativa

L’aggiornamento dello stadio comunale “Vincenzo Presti” di Gela ha superato una tappa decisiva. A seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’impresa Appaltitalia, un consorzio stabile con base a Caltagirone, l’Ufficio Tecnico del Comune ha formalmente preso atto dell’esito, atto che precede la firma del contratto e l’effettivo avvio del cantiere. LO ha fatto sapere l’assessore comunale allo sport Peppe Di Cristina.

L’intervento, del valore di oltre un milione di euro, comprende tra le sue opere principali la tanto attesa installazione di una copertura per la tribuna centrale. Questa innovazione, secondo Di Cristina, renderà la struttura più contemporanea e pratica, elevando notevolmente il comfort per il pubblico.

Il finanziamento proviene in larga parte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), lo stesso programma che ha già consentito alla città di dare il via ad altri progetti fondamentali, come il nuovo impianto polivalente di Macchitella. Per lo stadio “Presti”, è previsto anche un cofinanziamento a carico del Comune, assicurato tramite l’impiego delle risorse provenienti dalle royalties.

La gestione dell’iter tecnico-amministrativo è affidata al Settore Lavori Pubblici, sotto la guida del dirigente Antonino Collura e del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Orazio Marino. Il loro compito è stato dare esecuzione agli atti preparati dall’Ufficio di Committenza Provinciale, organismo che ha gestito la fase di gara.

L’Amministrazione comunale, con in testa il Sindaco Terenziano Di Stefano e l’Assessore allo Sport Peppe Di Cristina, ha condotto nei mesi scorsi un negoziato intricato per assicurare la copertura finanziaria del progetto, in un periodo in cui i fondi del Pnrr apparivano incerti. Sono risultati determinanti anche alcuni incontri a livello ministeriale, che hanno permesso di sbloccare la procedura, successivamente seguita e coordinata dal settore tecnico comunale sotto la supervisione dell’Assessore Luigi Di Dio. I lavori di riqualificazione dello stadio – ha concluso Di Cristina- costituiscono un momento cardine nel più ampio percorso di ammodernamento del patrimonio sportivo cittadino.