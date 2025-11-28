Salute

Ripresa dell’acquedotto Fanaco-Madonie Ovest, il calendario della distribuzione idrica per alcuni Comuni del Nisseno: ecco quali

Redazione 3

Ripresa dell’acquedotto Fanaco-Madonie Ovest, il calendario della distribuzione idrica per alcuni Comuni del Nisseno: ecco quali

Ven, 28/11/2025 - 14:14

Condividi su:

Caltaqua comunichiamo la ripresa dell’acquedotto Fanaco – Madonie Ovest. Di seguito il calendario aggiornato.

Serradifalco: 28/11/2025 Bassa; 29/11/2025 Alta; 30/11/2025 Bassa

Sutera: 28/11/2025 media; 29/11/2025 bassa; 30/11/2025 alta

Campofranco: 28/11/2025 bassa; 29/11/2025 alta 1; 30/11/2025 alta 2; 01/12/2025 media

Montedoro: 28/11/2025; bassa29/11/2025 alta

Milena 28/11/2025 cimitero, zona piazza; 29/11/2025 villaggio cavour, zona carabinieri; 30/11/2025 cimitero, zona piazza; 01/12/2025 villaggio cavour, zona carabinieri

Mussomeli: 28/11/2025 Ospedale, Bosco, Germano; 29/11/2025 S. Enrico, N. settore centro, Madrice, S. Giovanni; 30/11/2025 Via Napoli, Ponte, S. Croce e medio

Delia: 29/11/2025 bassa, alta; 30/11/2025 media, alta

Sommatino: 29/11/2025 media, alta, quattro aratate; 30/11/2025 accumulo; 01/12/2025 zona bassa-primo maggio.

Acquaviva Platani dal 28/11/2025 distribuzione intero comune.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta