Ripresa dell’acquedotto Fanaco-Madonie Ovest, il calendario della distribuzione idrica per alcuni Comuni del Nisseno: ecco quali

Caltaqua comunichiamo la ripresa dell’acquedotto Fanaco – Madonie Ovest. Di seguito il calendario aggiornato.
Serradifalco: 28/11/2025 Bassa; 29/11/2025 Alta; 30/11/2025 Bassa
Sutera: 28/11/2025 media; 29/11/2025 bassa; 30/11/2025 alta
Campofranco: 28/11/2025 bassa; 29/11/2025 alta 1; 30/11/2025 alta 2; 01/12/2025 media
Montedoro: 28/11/2025; bassa29/11/2025 alta
Milena 28/11/2025 cimitero, zona piazza; 29/11/2025 villaggio cavour, zona carabinieri; 30/11/2025 cimitero, zona piazza; 01/12/2025 villaggio cavour, zona carabinieri
Mussomeli: 28/11/2025 Ospedale, Bosco, Germano; 29/11/2025 S. Enrico, N. settore centro, Madrice, S. Giovanni; 30/11/2025 Via Napoli, Ponte, S. Croce e medio
Delia: 29/11/2025 bassa, alta; 30/11/2025 media, alta
Sommatino: 29/11/2025 media, alta, quattro aratate; 30/11/2025 accumulo; 01/12/2025 zona bassa-primo maggio.
Acquaviva Platani dal 28/11/2025 distribuzione intero comune.