Riesi. Rinnovato il servizio di trasporto scolastico gratuito per gli alunni con disabilità

RIESI. L’Amministrazione Comunale di Riesi ha riattivato anche per l’A.S 2025/2026 il servizio di trasporto scolastico gratuito dedicato agli studenti con disabilità, frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado statali. Un’iniziativa essenziale per garantire il diritto all’istruzione e la piena inclusione di tutti gli alunni, resa possibile attraverso le risorse del Fondo di Solidarietà Comunale 2025, che ha permesso di assicurare fondi significativi a progetti di inclusione e integrazione sociale.

Ad annunciarlo sono il sindaco Salvatore Sardella e l’assessora alla Pubblica Istruzione Daniela Pasqualetto, che hanno ribadito l’importanza di questo intervento per la comunità locale. “Questo servizio è un impegno concreto per la comunità, che ci permette di rispondere alle esigenze delle famiglie e dei nostri studenti, promuovendo l’inclusione e l’uguaglianza” ha dichiarato il Sindaco Salvatore Sardella. “L’obiettivo è consentire a ogni ragazzo di raggiungere la scuola in serenità e sicurezza. Un impegno che testimonia l’attenzione costante dell’amministrazione verso i bisogni dei più fragili.” l’Assessore Daniela Pasqualetto. Il servizio è espletato dalla cooperativa sociale “Gaia” di Caltanissetta, che ne cura l’organizzazione e la gestione quotidiana.

“Un servizio attivato tempestivamente grazie alla collaborazione dei Responsabili Giovanni Drogo e Concetta Sarto, del dipendente Angelo La Rosa e dell’ufficio di gabinetto Stefano Calascibetta.”

Tutti gli alunni residenti nel territorio comunale, ai quali sia stato riconosciuto lo stato di disabilità (legge 104) dal collegio Asl, possono ancora fare richiesta di accesso al servizio. L’iscrizione avviene compilando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune o presso gli uffici del palazzo comunale, da presentare poi all’ufficio protocollo.