Riesi, potenziate le ore di assistenza socio-sanitaria per gli studenti

Dopo l’introduzione, negli anni scorsi, da parte dell’Amministrazione Comunale delle prime figure socio-sanitarie nelle scuole del territorio, per l’anno scolastico in corso è stato previsto un incremento delle ore di assistenza svolte dagli operatori socio-sanitari (OSS) a supporto degli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci.

Un risultato importante che conferma il percorso intrapreso negli ultimi tre anni scolastici, che è oggi diventato oggi una presenza stabile e qualificata, progressivamente potenziata per garantire risposte sempre più efficaci ai bisogni educativi, relazionali e assistenziali dei bambini.

L’aumento delle ore permetterà agli operatori di offrire un supporto più continuativo nei diversi plessi scolastici, assicurando una maggiore copertura durante le attività quotidiane e una cura ancora più attenta alle esigenze degli studenti, in particolare di quelli con bisogni educativi speciali o situazioni di fragilità.

Il Sindaco Salvatore Sardella ha sottolineato: «Abbiamo scelto di costruire il servizio, di ampliarlo e oggi di rafforzarlo ulteriormente. L’aumento delle ore di assistenza testimonia il nostro impegno costante verso una scuola inclusiva, capace di tutelare il diritto allo studio e di garantire a ogni bambino un ambiente sereno e accogliente.»

L’Assessora alla Pubblica Istruzione Daniela Pasqualetto ha aggiunto: «Il potenziamento del servizio rappresenta un passo in avanti importante. Abbiamo ascoltato con attenzione le esigenze delle famiglie e della scuola, e grazie al Fondo di Solidarietà Comunale siamo riusciti a incrementare le ore degli operatori socio-sanitari, offrendo un sostegno ancora più mirato.»

Un ringraziamento va alla dirigente scolastica Filippina Romano, la cui visione educativa e la costante collaborazione con l’Amministrazione hanno permesso di consolidare e migliorare anno dopo anno un servizio che oggi rappresenta un punto di forza per tutta la comunità scolastica.

Con questo ulteriore investimento, l’Amministrazione conferma la volontà di proseguire in un percorso di crescita e qualificazione dei servizi scolastici, mettendo al centro i bambini e il loro benessere.