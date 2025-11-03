Riesi. All’IISS “Carafa” incontro dal titolo “I mesi a Cuore aperto: la cultura della Donazione” promosso da Rotary e Comune

RIESI. Si è svolto presso l’I.I.S.S. “C.M. Carafa” di Riesi l’incontro dal titolo “I mesi a cuore aperto: la cultura della donazione”, promosso dal Rotary Club Valle del Salso e dal Rotary Club Mussomeli V.D.P., in collaborazione con il Comune di Riesi.

L’iniziativa, inserita nell’ambito delle attività di sensibilizzazione legate al mese delle prevenzione, ha offerto un importante momento di riflessione sul valore della donazione e sulla responsabilità etica e sociale che essa comporta.

Dopo i saluti istituzionali del Dott. Salvatore Pasqualetto, Presidente del Rotary Club Valle del Salso, dell’Arch. Claudio Mingoia, Presidente del Rotary Club Mussomeli, della Dott.ssa Adriana Quattrocchi, Dirigente scolastica, e del Vicesindaco Dott.ssa Daniela Pasqualetto, sono intervenuti: ⁠il Dott. Carlo Lachina, cardiochirurgo, che ha illustrato con competenza e chiarezza gli aspetti medici e organizzativi legati ai trapianti di cuore, sottolineando l’importanza della prevenzione e della cultura della donazione come strumenti per salvare vite umane;- ⁠il giovane ingegnere Paolino Pio Mattina, che ha condiviso la propria esperienza di doppio trapiantato di cuore, offrendo una testimonianza di grande forza e di riconoscenza verso medici e donatori che rendono possibile una seconda vita.

L’evento ha ribadito l’importanza di promuovere la cultura della solidarietà e della donazione, come espressione di cittadinanza attiva e consapevole