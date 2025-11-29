Richiesta di audizione urgente al Presidente della Commissione Attività Produttive sul tema del prezzo del latte in Sicilia

MUSSOMELI – L’On. Assenza ha presentato al Presidente della Commissione Attività Produttive – su richiesta del Sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania – la richiesta formale di convocare con urgenza un’audizione dedicata alle preoccupanti notizie riguardanti una possibile riduzione del prezzo del latte in Sicilia, ipotesi che sta generando forte allarme tra gli allevatori dell’isola. Nella nota trasmessa alla Presidenza della Commissione è stata evidenziata la necessità di chiarire la fondatezza delle informazioni circolate e di analizzare con attenzione le potenziali ricadute economiche e sociali su un comparto zootecnico già messo a dura prova da costi elevati e difficoltà strutturali. La richiesta prevede la partecipazione delle rappresentanze degli allevatori riunitisi a Caltanissetta, delle organizzazioni professionali, dei rappresentanti dei caseifici e degli uffici regionali competenti, con l’obiettivo di avviare un confronto istituzionale immediato e individuare misure efficaci a tutela della filiera lattiero–casearia siciliana.