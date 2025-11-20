Resuttano. Avviati dal Lions screening sanitari di udito, diabete e vista: il 24 novembre torna il camper

RESUTTANO. È iniziata domenica scorsa, 16 novembre, una serie di screening sanitari di udito, diabete e vista organizzati dal Lions Club Caltanissetta Pietrarossa e fortemente voluta anche dal Distretto Lions 108Yb Sicilia e dal Multidistretto 108 Italy; peraltro si tratta dell’Area salute su cui si spende in tutto il mondo, il Lions Club International.

Domenica scorsa, quindi, una rappresentanza dei Soci si è recata presso l’attuale sede del Comune di Resuttano, in via Filippo Juvarra, proprio alle spalle del meraviglioso Parco urbano comprensivo di anfiteatro, dove, grazie al camper della Amplifon siciliana con cui i Lions hanno una convenzione, si è provveduto ad un controllo gratuito dell’udito della popolazione che si è spontaneamente presentata.

Contestualmente, in una sala messa a disposizione dal Sindaco e dall’Assessore alla sanità, si è effettuato anche lo screening diabetologico.

Il Club tornerà a Resuttano il prossimo lunedì 24 novembre, sempre in via Juvarra, con il camper cofinanziato dalla Lions Clubs International Foundation ed in uso all’Unione Italiana Ciechi della Sicilia, per effettuare uno screening della vista, sempre gratuito per quanti si presenteranno.