Presentato il marchio territoriale “Villalba: Equilibrio tra Natura e Cultura”

VILLALBA – Nei giorni scorsi presso il Centro Diurno c’è stata la presentazione del Marchio Territoriale “Villalba: Equilibrio tra Natura e Cultura“. Un momento di condivisione in cui ad essere protagonista è stata proprio Villalba con le sue storie, la sua cultura, il suo territorio. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Maria Paola Immordino e l’intervento dell’Assessore all’Agricoltura Silvana Calà, che ha ideato e promosso il progetto con il sostegno di tutta l’Amministrazione Comunale, a presentare il marchio è stata Rossana Danile, progettista ed esperta in storytelling marketing e comunicazione relazionale, che ha ideato il logo e ne ha tracciato le linee guida definendone tutti gli aspetti tecnici, le strategie per il futuro e l’utilizzo da parte dei portatori di interesse. Nella seconda parte della serata, dedicata all’evento di comunità e guidata da Rossana Danile e dal medicartista Salvatore Nocera Bracco, spazio ai talenti locali e alle loro esperienze. Le associazioni, gli artisti e gli artigiani locali si sono raccontati condividendo con tutta la comunità la passione, l’impegno e la dedizione verso interessi che in molti casi si sono trasformati in un vero e proprio lavoro. Numerose le opere d’arte e le creazioni artigianali esposte nella sala insieme ai prodotti tipici locali. Il progetto del marchio territoriale nasce con l’obiettivo di promuovere una strategia di sviluppo sostenibile che valorizzi le risorse ambientali, culturali e turistiche del territorio e ne rispetti il contesto paesaggistico, per incentivare una crescita sostenibile e attrarre turismo rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni locali. La realizzazione di un marchio territoriale distintivo e la definizione di linee guida per lo sviluppo sostenibile rappresentano strumenti strategici per rafforzare l’identità locale, migliorare la competitività territoriale e orientare le future iniziative in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il logo/brand territoriale di Villalba, e il claim “Equilibrio tra Natura e Cultura”, ritenuto identitario del territorio di Villalba e delle sue peculiarità culturali, paesaggistiche, ambientali, raffigura le due rocce site presso la zona denominata “Le Serre”. Due rocce che sostengono un sasso di piccole dimensioni come a proteggerlo per mantenerlo in equilibrio con gli elementi naturali circostanti. Un “monumento naturale” metafora di una comunità che rimane per custodire e presidiare la cultura ereditata dalla civiltà contadina che ne ha fissato le radici e costruito nel tempo la storia, la tradizione, l’identità culturale di Villalba. Il marchio territoriale “Villalba, Equilibrio tra Natura e Cultura” ha tra gli obiettivi quello di identificare e valorizzare un simbolo naturale unico: le due rocce che trattengono in equilibrio un piccolo blocco di pietra e un paesaggio attorno che regala, soprattutto all’alba, una luce avvolgente e poetica che fa di questo luogo un set/teatro naturale per eventi di interesse culturale, paesaggistico, ambientale, già proposti con successo e approvazione di pubblico. L’immagine che rappresenta l’identità culturale della comunità di Villalba è potente e incancellabile, è presenza viva che oltrepassa il tempo e lo spazio. Un simbolo inconfondibile, unico in tutto il paesaggio dell’entroterra siciliano e non solo. Un elemento naturale, visibile e fortemente riconoscibile, diventa il nuovo emblema identitario di un paese che, pur privo di monumenti storici rilevanti, può oggi raccontarsi attraverso la forza, la bellezza e la narrazione di un paesaggio autentico riconosciuto e amato da ogni abitante.