Niscemi. Convegno della Polizia di Stato al Liceo Da Vinci contro la violenza di genere

NISCEMI. Nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere, questa mattina, nel Liceo “Leonardo Da Vinci” di Niscemi, sì è tenuto un convegno al quale hanno partecipato diversi relatori, tra cui il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza Vice Questore Giovanni Minardi.

All’incontro di sensibilizzazione rivolto agli studenti hanno partecipato anche la psicologa Carla Spinello, il magistrato Fabrizio Giannola e Mirella Cardaci, che ha dato testimonianza della propria storia.