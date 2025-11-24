Niscemi. Consiglio comunale del 17 novembre, i consiglieri Allia e Meli: “Difetto di legittimità della delibera”

NISCEMI, i consiglieri comunali Aldo Gesuè Allia e Rosario Giuseppe Meli attraverso una nota intervengono in merito al consiglio comunale del 17 novembre. Di seguito la nota.

“I sottoscritti Consiglieri Comunali Allia Aldo Gesuè e Meli Rosario Giuseppe, rispettivamente Presidenti dei gruppi consiliari Udc – Unione di Centro e Grande Sicilia, intendono chiarire in maniera inequivocabile quanto accaduto durante i lavori del consiglio comunale del 17 Novembre 2025.

Il Consiglio Comunale doveva trattare la delibera relativa all'”approvazione schema del programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi triennio 2025-2027 con relativo elenco annuale dei lavori anno 2025″.

I sottoscritti, a tutela dei cittadini e dell’Ente stesso, hanno sollevato in aula il difetto di legittimità della delibera che non era stato pubblicato per 30 giorni e, cosa ancora più grave, era manchevole della pubblicazione di tutti gli allegati indispensabili per la formulazione delle osservazioni da parte dei cittadini. Il Presidente ha proceduto alla sospensione dei lavori per verificare quanto affermato dagli scriventi e dopo circa un ora, al rientro in aula, il Sindaco ha annunciato il ritiro della delibera illegittima. A cascata ogni atto successivo sarebbe stato illegittimo e quindi soggetto a causare perdite di finanziamenti.

Ci saremmo aspettati un ringraziamento da parte del Sindaco che per tutta risposta dopo Consiglio Comunale, in diretta social, ha invece annunciato la propria “autocandidatura” nelle liste della Lega di Matteo Salvini alle prossime Regionali affermando che invece queste attività sarebbero in corso come manovre per impedire alla città di avere un deputato regionale. Ci rendiamo conto che il Sindaco ormai punta solo a Palazzo dei Normanni dimenticando che le elezioni comunali a Niscemi saranno solo a settembre 2027. Dovremo sorbirci quasi due anni di una estenuante campagna elettorale dell’Avvocato Conti? Forse perché anche lui si rende conto che le possibilità di concretizzare un’elezione alla Regione è una ipotesi ottimisticamente da considerarsi remota se non impossibile? Che senso avrebbe, quindi, sottrarre tempo ed energie alla gestione del Comune già in dissesto e senza bilancio da tre anni? Per quanto ci riguarda svolgeremo con serenità il nostro mandato a tutela della nostra città che non merita di essere trattata con leggerezza e superficialità.“