Mussomeli, torna la nuova edizione di “Kusà… si ride”: il 5 dicembre primo appuntamento con Claudio Casisa

Kusà Eventi “torna in scena” dopo aver contribuito attivamente agli eventi estivi 2025 del cartellone di Mussomeli e San Giovanni Gemini.

Questa volta è il Teatro d’autore il vero protagonista, e nello specifico il Teatro comico.

Per questo l’associazione, che nell’estate 2025 ha riscosso enorme successo di pubblico e di critica con i format “The Night of Candles” e “io Kanto…il Karaoke”, ci riprova portando la seconda edizione di “Kusà …si ride Edizione 2025”. La scorsa edizione aveva visto come protagonisti i comici Giovanni Cacioppo e Franco Neri riscuotendo un enorme successo di pubblico. L’edizione di quest’anno prevede come primo appuntamento un grande nome del teatro comico italiano.

Il primo appuntamento è fissato per Venerdì 5 dicembre alle ore 21:00 dove nei locali del Cine-Teatro Manfredi si esibirà Claudio Casisa, comico noto ed ex membro del duo “I Soldi Spicci” che porterà il suo spettacolo dal titolo “Spaiato”

Così gli organizzatori presentano la manifestazione: “Con Kusà abbiamo l’obiettivo di portare nel Vallone grandi nomi della scena nazionale e regionale e Claudio Casisa è un nome importante, molto seguito dai giovani e non con uno spettacolo davvero esilarante.”

I biglietti per partecipare a questo primo evento, saranno disponibili da mercoledì 12 novembre presso i seguenti punti vendita:

MUSSOMELI (CL) – IQOS PARTNER – Tabaccheria di Nocera Calogero, Piazza della Repubblica.

MUSSOMELI (CL) – Agorà di Lupo Biagio, Piazza Umberto.

CAMMARATA (AG) – Plaz Cafè, Centro Commerciale La Fornace, SS189.

Tutte le news, le info utili e il programma dettagliato saranno disponibili sulle pagine social di Kusà Eventi:

https://linktr.ee/kusaeventi