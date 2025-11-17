Mussomeli, sopralluogo del sindaco e tecnici dell’Asp all’ ex Ospedale vecchio, e all’ex Centro Salute Mentale. Richiesta interventi di bonifica

MUSSOMELI – Sopralluogo, e richiesta d’intervento, stamattina, del sindaco Giuseppe Catania con i tecnici dell’Asp di Caltanissetta presso due strutture di loro proprietà: l’ex Ospedale Vecchio di via G. Longo e l’ex Centro di salute mentale di Via Palermo. E’ stato sollecitato la definizione di bonifiche necessarie e le opere di messa in sicurezza da realizzare all’interno degli immobili. I tecnici hanno mostrato la loro disponibilità, confermando che la procedura di affidamento dei lavori è ormai in dirittura d’arrivo e che, una volta firmato il contratto, si potrà avviare rapidamente il cantiere. Da dire anche che, in precedenza, delle segnalazioni erano state inviate al Comune, ma con poco successo. Segnalazioni che descrivevano il Centro di salute mentale di Via Palermo, chiuso da diversi anni, con “ finestre aperte con nidi di colombe con escrementi e tanti topi”.