Mussomeli, ricorrenza dei Defunti. Lumini accesi offerti alla “Trasfigurazione” fra canti e preghiere

Celebrata, ieri, nelle chiese locali la giornata liturgica dedicata alla commemorazione dei Defunti. Da dire che cella mattinata, presso la Cappella cimiteriale della Madonna dei Miracoli, c’è stata la concelebrazione dei sacerdoti presenti a Mussomeli, presieduta da Mons. Francesco Lomanto e nel pomeriggio, le celebrazioni sono continuate nelle altre chiese e parrocchie. Nella parrocchia della Trasfigurazione, diretta da Padre Vincenzo Giovino, al momento dell’Offertorio, i presenti hanno portato all’altare il proprio lumino acceso per i propri cari. Una celebrazione con preghiere, canti e momenti di raccoglimento. Da dire anche che a Camposanto, nelle tombe dei propri cari, crisantemi e lumini alimentano il ricordo per le persone amate che non ci sono più per rendere vivo il loro ricordo. Una ricorrenza tutta particolare e che appartiene a tutti.