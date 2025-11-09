Mussomeli, presso gli Istituti Superiori “Virgilio” e “Hodierna”: dalla teoria alla pratica:

MUSSOMELI – All’Istituto scolastico “Virgilio” di Mussomeli, nei giorni scorsi, c’è stata lezione laboratoriale – Liceo scientifico. Una lezione stimolante e coinvolgente presso il laboratorio di chimica per gli alunni e le alunne delle classi terze e quarte del liceo scientifico. Il nuovo olio, appena prodotto dopo la raccolta, è stato analizzato nelle sue componenti e ne è stato rilevato il tasso di acidità. Un momento didattico importante in cui le conoscenze teoriche si concretizzano attraverso la pratica laboratoriale.Anche all’Istituto Scolastico “Hodierna” una lezione sul campo che unisce tecnologia, competenza e futuro professionale. Ecco un rilievo esterno con Laser Scanner e gli studenti della classe 5 CAT – Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’IIS “G.B. Hodierna” di Mussomeli, coadiuvati dai docenti Lo Curcio, Canalella e Veneziano, hanno svolto un’importante attività di rilievo topografico nella parte sud dell’edificio scolastico. L’esercitazione ha previsto l’utilizzo del Laser Scanner, strumento in dotazione alla scuola. Il rilievo, eseguito con l’ausilio di diverse stazioni, ha consentito di ottenere una mappatura completa dell’area d’intervento. Una volta acquisiti i dati dal rilievo, questi saranno processati ed elaborati per creare: planimetria e sezioni dell’area d’intervento. Questa esperienza didattica rappresenta un’importante occasione di apprendimento pratico per gli studenti, permettendo loro di sperimentare tecniche e strumenti innovativi che faranno parte del bagaglio professionale del Geometra. Il rilievo dello stato di fatto costituisce infatti la base fondamentale per l’elaborazione di un futuro progetto di sistemazione esterna e per una corretta pianificazione