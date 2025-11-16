Mussomeli, Domani inizio lavori manutenzione stradale Via Salvatore Quasimodo e Viale Sicilia

MUSSOMELI – Domani, lunedì 17 novembre, avranno inizio i lavori di scarifica del manto stradale in Via Palermo, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via S. Quasimodo e Via Sicilia, come evidenziato nel tratteggio giallo riportato nella planimetria (Foto). Per consentire il corretto svolgimento degli interventi, la circolazione veicolare sarà regolata a senso unico alternato lungo tutto il tratto interessato dai lavori. La modifica alla viabilità resterà in vigore per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni, che saranno svolte nel più breve tempo possibile per ridurre i disagi agli utenti della strada. L’Amministrazione invita residenti, automobilisti e pedoni alla massima prudenza e chiede la collaborazione di tutti al fine di agevolare l’esecuzione degli interventi e garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini.