Mussomeli, boom di scolaresche in Piazza Umberto ricorrenza 4 novembre. Il messaggio del sindaco

MUSSOMELI -Boom di ragazzi di tutte le scuole alla cerimonia commemorativa del 4 novembre. Infatti, l’altro ieri pomeriggio, in Via della Vittoria, dove ha sede il museo delle Guerre, c’è stato il raduno del comitato degli eredi dei combattenti e reduci di guerra con la presenza delle scolaresche e del Complesso bandistico Mons Mellis, diretto dal maestro Giuseppe Noto, da dove è snodata la delegazione con le bandiere delle associazioni combattentistiche, attraversando la via Dante, Piazza Roma fino a raggiungere il Palazzo Comunale, in Piazza della Repubblica. Il corteo è proseguito al seguito delle Autorità Civili con il sindaco, assessori, consiglieri comunali e le Autorità Militari con l’Arma dei Carabinieri e della Finanza e con la delegazione dei vigili del Fuoco, della Misericordia e della Croce Rossa Italiana. Tutti diretti verso la Piazza Umberto, dove è presente lo storico Monumento dei Caduti, per la cerimonia del 4 novembre. Con le note dell’inno nazionale e le successive note del silenzio, è seguita la deposizione della corona di alloro da parte del sindaco Giuseppe Catania, a cui è seguita anche quella degli eredi dei Combattenti e Reduci di Guerra. Ha coordinato l’intera la cerimonia, nei minimi particolari, il vicesindaco Seby con la collaborazione del comandante Maresciallo Lorenzo Chiatante e del presidente dell’ Associazione “Eredi dei combattenti e Reduci di Guerra”, Mario Bertolone di cui è Presidente. Va sottolineato la presenza massicia dei ragazzi. Nel corso della cerimonia, hanno preso la parola Lucia Mingoia e il Colonnello Calogero Schifano che si sono intrattenuti con il loro argomentare sull’aviere Esposito e, a seguire, Maria Liberante sul colonnello Eugenio Castrogovanni. Si sono alternati anche gli interventi di tre ragazzi dell’istituto scolastico “Hodierna”. E’ stato poi il momento del sindaco Giuseppe Catania che ha lanciato il suo messaggio alle scolaresche e a tutti i presenti. Al fraticello della Copiosa Redenzione Padre Fernando è stato riservato il momento della preghiera, celebrando, al riguardo, la liturgia eucaristica presso l’attigua Chiesa di S. Francesco. Da dire che Un tempo era nutrito il numero dei combattenti, invalidi e reduci di guerra appartenenti alle associazioni combattentistiche del territorio.. Oggi, in loro rappresentanza, ci sono i loro eredi che si prendono cura e ed offrono la loro collaborazione per celebrare la ricorrenza del 4 novembre con le Autorità Civili Militari e Religiose. E proprio, nei tempi passati, i prima linea, c’erano loro, orgogliosi di portare, a turno, la corona di alloro da deporre al Monumento dei Caduti, dove sono tuttora visibili, le diverse lapidi con i nomi dei nostri compaesani, caduti in guerra. Momenti di celebrazione sentiti, con l’orgoglio delle tante medaglie visibili sul loro petto e con i volti ancora provati da quei tristi e tragici periodi. E come ogni anno, l’appuntamento del 4 novembre, non passa inosservato, anzi, viene attivamente preparato in tutta la sua organizzazione, con tutti i suoi componenti, per onorare la memoria di quanti hanno sacrificato la loro vita per la Patria. Oggi è la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che non rappresentano solo la difesa militare, ma anche il servizio, la solidarietà e la tutela delle istituzioni democratiche. Una ricorrenza che ha un significato profondo nella storia italiana. Un momento per onorare chi ha sacrificato la vita per la libertà.