Mussomeli, al via la ricostituzione Associazione “AIDO”

MUSSOMELI -Le locali Associazioni volontaristiche, quali la Fratres e la Misericordia, con assoluto spirito di collaborazione, da qualche settimana, stanno pensando e promuovendo la ricostituzione dell’Associazione AIDO (Associazione Italiana Donatori di Organi); non ci hanno perso tempo, e così, nella giornata del scorso 6 novembre , presso la sede della Fratres, le due associazioni si son fatte promotrici ed hanno incontrato alcuni componenti iscritti al Gruppo comunale Aido di Mussomeli – già dalla fine degli anni ’80 – presieduto dal prof. Silvestre Messina. In questa riunione sono stati presenti Vincenzo Sorce, Presidente Fratres, Pinuccio Favata, vernatore della Misericordia, Marilena Pastorello, Enzo Munì e Calogero Genco e i vecchi aderenti all’Aido prof. Silvestre Messina, Salvatore Palermo, Saro Amico, Maria Concetta Orifiamma e Carmelo Carapezza. Fra tutti i presenti è emerso il convincimento e la volontà di dare vita alla promozione e al rilancio del gruppo, dotandosi di apposito statuto, secondo le norme vigenti in materia. Unitariamente si è concordato di raccogliere le adesioni al gruppo per procedere, successivamente, e in tempi brevi, per la convocazione di tutti gli iscritti, vecchi e nuovi, per la riunione collegiale, in cui si dovrà approvare lo statuto ed eleggere i componenti del direttivo e l’assegnazione delle cariche sociali, dando così attuazione alla ricostituzione del Gruppo comunale AIDO di Mussomeli, che avrà sede presso i locali della Fratres e della Misericordia. Con questa iniziativa intendono allargare gli orizzonti della solidarietà.