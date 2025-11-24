Montedoro. Protocollo d’intesa del Circolo Auser con il Centro studi di cultura europea di Roccalumera per promuovere scrittori siciliani del ‘900

MONTEDORO. Protocollo d’intesa tra il Circolo Auser di Montedoro, presieduto da Pietro Petix, e il Centro Studi di Cultura Europea di Roccalumera, in provincia di Messina, presieduto da Carlo Mastroeni, che ha sede presso il Parco Letterario Salvatore Quasimodo. Il documento si propone di valorizzare gli scrittori e gli artisti siciliani del ‘900.

Il Circolo di Montedoro gestisce il Centro d’Arte e Cultura “La Sicilia, il suo cuore-Casa degli scrittori siciliani del ‘900”, mentre il Centro Studi di Roccalumera è dedicato a Salvatore Quasimodo, Nobel per la Letteratura nel 1959: un terreno di ricerca comune tra due realtà che hanno sottoscritto il protocollo con la finalità di promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura siciliana, favorendo studi, ricerche, eventi e iniziative dedicate a Salvatore Quasimodo, oltre che sviluppando iniziative e scambi culturali tra le province di Caltanissetta e Messina.

Nel protocollo, ci si impegna a creare una collaborazione finalizzata alla promozione della letteratura, dell’arte e del pensiero siciliano, ma anche alla progettazione e realizzazione di eventi, convegni, seminari, mostre, festival letterari e attività didattiche sostenendo progetti culturali, editoriali e multimediali riguardanti la figura e l’opera di Salvatore Quasimodo e degli scrittori siciliani del Novecento.

Si tratta, come ha spiegato lo stesso Pietro Petix, del primo nucleo di una rete che potrebbe estendersi ad altri comuni siciliani che hanno ospitato scrittori e artisti importanti (Vittorini, Brancati, Sciascia, Consolo, Bufalino, Camilleri). Un primo nucleo che si esprime oggi con questo significativo gemellaggio culturale tra Montedoro e Roccalumera.