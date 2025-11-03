Montedoro. L’Auser del Vallone propone la 1^ edizione del Concorso di Poesia per la Pace

MONTEDORO. L’Auser del Vallone, di cui è presidente il prof. Giuseppe Piccillo, ha indetto la 1^ edizione del Concorso di poesia 2025 “Una poesia per la pace, la solidarietà e giustizia sociale”. Lo scopo è di promuovere la cultura poetica e valorizzare l’arte della poesia, nonché gli autori del territorio. Al concorso possono partecipare autori di qualsiasi età, senza distinzione di genere e nazionalità.

Per i ragazzi fino a 13 anni è prevista l’apposita sezione “fioriture poetiche”; per i ragazzi fino ai 18 anni la sezione “promesse d’autore”. Questi dovranno inserire oltre i loro dati anche la dicitura “fioriture poetiche” o “promesse d’autore” a seconda dell’età, e potranno partecipare al concorso solo previo consenso scritto dei genitori. La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni partecipante potrà presentare fino ad un massimo di 3 poesie. I testi devono essere in lingua italiana o in dialetto siciliano ed inediti. I concorrenti devono inviare copia dell’opera in formato cartaceo tramite posta tradizionale all’indirizzo via Sacramento 2, 93010 Montedoro, oppure “brevi manu” agli organizzatori oppure in formato pdf o word tramite email al seguente indirizzo: giuseppepiccillo31@gmail.com. La scadenza è fissata al 10/12/2025.

Tutte le poesie saranno presentate nel corso delle tre serate o dagli stessi autori o da lettori scelti dagli organizzatori. Nel corso della cerimonia saranno consegnate pergamene a tutti i partecipanti, mentre ai finalisti vincitori per ciascuna sezione i premi assegnati. Tutte le poesie saranno raccolte in una pubblicazione che verrà distribuita su richiesta.