Montedoro, l’assessore Debora Duminuco aderisce alla raccolta firme contro la discarica a Serradifalco

L’assessore Debora Duminuco di Montedoro aderisce in prima persona alla raccolta firme della petizione contro la discarica a Serradifalco. Tante le tappe per la raccolta firme a Serradifalco ma l’assessore ha voluto rompere il silenzio aprendo a tutti i cittadini di Montedoro e anche dei paesi limitrofi avendo da sempre cuore le sorti della Provincia. “Tutti i paesi meritano rispetto, futuro e salute. Insieme possiamo difendere la nostra terra. Questa raccolta firme contro l’apertura di una nuova discarica promossa dal Sindaco di Serradifalco, Leonardo Burgio e dall’amministrazione ha l’obiettivo di opporsi fermamente al progetto di una nuova discarica nel territorio comunale, ritenuto non idoneo e comunque lesivo degli interessi della comunità. Spero che Montedoro continui a mostrare solidariertà e preoccupazione per l’impatto ambientale del progetto e che ci sia una convergenza di interesse data la vicinanza territoriale e i potenziali impatti ambientali. Vietare l’apertura di questa discarica è necessario per proteggere l’ambiente e la salute pubblica dai pericoli di contaminazione e inquinamento.” Per costruire questi tipi di impianti si cercano aree periferiche e non vicine ai centri abitati ma soprattutto in questi piccoli centri abitati come Montedoro e Serradifalco trasportare i rifiuti verso gli impianti di trattamento e smaltimento può comportare inquinamento atmosferico e impatto sul traffico. La vicinanza a una discarica solleva preoccupazioni per la salute degli agricoltori stessi e dei consumatori dei loro prodotti, a causa delle potenziali e probabili future emissioni di sostanze tossiche e inquinanti nell’aria e nell’ambiente. La raccolta firme sta procedendo a oltranza e come sempre l’unione fa la forza.