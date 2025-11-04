Montedoro. Il consigliere Messana ammette di aver falsificato una firma, ma denuncia il sindaco Bufalino per calunnia

MONTEDORO. Il sindaco di Montedoro, Renzo Bufalino, attraverso una nota interviene in merito alla vicenda emersa durante l’ultimo consiglio comunale e per “chiarire la propria posizione in merito alle accuse di calunnia e presunte minacce, evidenziando i fatti e le ammissioni contenute nella stessa denuncia, presentata dal consigliere Messana”.

Il consigliere comunale di Montedoro Federico Messana, si legge nella nota, ha denunciato il sindaco Renzo Bufalino, accusandolo di calunnia e di aver “minacciato” i consiglieri di minoranza. Eppure, leggendo la sua stessa denuncia, prosegue la nota, si scopre che Messana (con un’esperienza amministrativa cinquantennale) ammette di aver firmato più volte al posto della consigliera Salvatrice Guarneri, convinto – a suo dire – che fosse una cosa lecita. Nonostante questa ammissione, oggi Messana tenta di spostare l’attenzione denunciando il sindaco solo perché ha reso pubblica la vicenda in Consiglio comunale. Un fatto curioso: nessuno dei consiglieri di minoranza ha protestato o smentito nulla durante la seduta di consiglio comunale. Anzi, si legge ancora nella nota, dallo stesso documento emerge che gli altri due consiglieri di minoranza non avevano piena cognizione di ciò che stavano firmando — una circostanza che parla da sé. In sostanza, chi ha firmato al posto di un altro oggi accusa chi ha detto la verità. «Questo ultimo volantino conferma che Messana non è più lucido. È grave far finta di non sapere che firmare atti ufficiali al posto di un altro consigliere è un reato, per di più senza che la consigliera interessata ne sapesse nulla. E dichiarare che gli altri due consiglieri sottoscrivano atti “senza cognizione” – aggiunge il sindaco Renzo Bufalino – è davvero sconcertante. Inoltre, se i due consiglieri che sostengono di essere stati “minacciati” mi autorizzeranno, sarò ben lieto di far ascoltare gli audio integrali delle telefonate intercorse, così ognuno potrà giudicare da sé se davvero ci sono state minacce oppure, al contrario, solo la volontà di metterli al riparo dalle conseguenze penali delle loro stesse sottoscrizioni.»

in allegato si trasmette il comunicato stampa relativo alle recenti dichiarazioni del consigliere comunale Federico Messana e alla vicenda emersa nel corso dell’ultimo Consiglio comunale.

Si interviene per chiarire la propria posizione in merito alle accuse di calunnia e presunte minacce, evidenziando i fatti e le ammissioni contenute nella stessa denuncia presentata dal consigliere Messana.

Si prega di voler dare cortese diffusione al comunicato allegato.