Montedoro. Finanziato il progetto di videosorveglianza, il sindaco Bufalino: “Passo avanti verso un paese più protetto e consapevole”

È stato finanziato il progetto di videosorveglianza urbana presentato dal Comune di Montedoro nell’ambito dell’avviso regionale dedicato al potenziamento dei sistemi di sicurezza cittadini. Si tratta di un importante intervento strategico che rafforza l’impegno dell’Amministrazione nel migliorare la sicurezza, la vivibilità e il controllo del territorio.

Alla chiusura dell’avviso, aperto dal 15 settembre al 15 ottobre, sono state presentate 239 domande da parte dei Comuni siciliani. Dopo le verifiche tecniche, sono stati ammessi in graduatoria 109 progetti esecutivi e, in base alle risorse disponibili, 105 sono stati finanziati, tra cui quello del Comune di Montedoro, per un importo complessivo pari a 150.000 euro.

Un risultato rilevante che conferma la capacità progettuale dell’ente e la qualità del lavoro svolto dagli uffici comunali.

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza capillare, efficiente e tecnologicamente avanzato, in grado di garantire un monitoraggio continuo dei punti più sensibili del paese. L’intervento comprenderà l’installazione di telecamere agli ingressi principali del centro abitato, consentendo un controllo puntuale degli accessi, oltre alla copertura di aree verdi, zone periferiche e luoghi strategici, dove la presenza di un sistema di sicurezza può avere un forte effetto deterrente contro atti vandalici e comportamenti incivili.

La rete sarà integrata con le piattaforme di sicurezza territoriale, migliorando la capacità di intervento delle forze dell’ordine e aumentando la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza.

«Il finanziamento ottenuto – dichiara il Sindaco Renzo Bufalino – è un risultato significativo per Montedoro. Grazie alla qualità della progettazione e al lavoro puntuale degli uffici, potremo dotare il nostro paese di un sistema di sicurezza moderno, in grado di migliorare la tutela del territorio e la serenità dei cittadini. È un investimento concreto sulla qualità della vita della nostra comunità, un passo avanti verso un paese più protetto e più consapevole.»