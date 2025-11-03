Montedoro. Finanziati interventi per l’Osservatorio Astronomico

MONTEDORO. L’Osservatorio Astronomico di Monte Ottavio, sito turisticamente tra i più attrattivi a livello regionale, sarà presto oggetto di importanti interventi. Ad annunciarlo è stato il sindaco Renzo Bufalino. Il primo cittadino montedorese ha sottolineato come, dopo aver proposto, nell’ultima Assemblea dei Sindaci con funzioni di Consiglio Provinciale, un emendamento da 120 mila euro per finanziare interventi presso l’Osservatorio Astronomico, è stato possibile ottenere il relativo finanziamento.

Per Montedoro si tratta di una notizia oltremodo importante in quanto l’Osservatorio Astronomico costituisce ormai una delle punte di diamante non solo del turismo siciliano, ma anche di quello a livello locale assieme allo stesso Museo della Zolfara che si trova ubicato poco più sotto rispetto alla posizione che, invece, occupa l’Osservatorio Astronomico.