Salute

Montedoro. Da applausi la prima edizione della Sagra della Guastedda

Redazione 1

Montedoro. Da applausi la prima edizione della Sagra della Guastedda

Mar, 18/11/2025 - 22:14

Condividi su:

MONTEDORO. La prima edizione della Sagra della Guastedda di San Martino, il dolce tipico di Montedoro, è stata un successo grazie al prezioso supporto organizzativo della Pro Loco di Montedoro e alle straordinarie donne dell’Associazione “Noela Carlotta”, che hanno steso la pasta e fritto per oltre quattro ore senza mai fermarsi, neanche per cenare.

Lo ha sottolineato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Renzo Bufalino che ha inteso ringraziare anche gli animatori del circuito “Le Vie del Cibo della Lunga Vita”, a partire da Giovanni Panepinto, per aver inserito Montedoro tra le tappe: un riconoscimento che onora la comunità e contribuisce a darle maggiore entusiasmo.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta