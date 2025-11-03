Montedoro. Consultabile l’elenco dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te 2025”

MONTEDORO. Si comunica che è consultabile l’elenco dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2025. Le carte sono disponibili, per il ritiro, presso gli uffici di Poste Italiane a partire dal 9 settembre. I nuovi beneficiari potranno ritirare la Carta Dedicata a Te presso qualsiasi Ufficio Postale, preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 Novembre.

Per il ritiro è necessario presentare allo sportello:

il Codice di riferimento rilasciato dal Comune attraverso apposito modello;

documento di identità in corso di validità;

codice fiscale/tessera sanitaria.

I beneficiari della Carta 2024, qualora fossero ancora in possesso della stessa, non dovranno recarsi presso l’Ufficio Postale, poiché l’importo sarà direttamente accreditato sulla Carta di cui si è titolare.

Qualora il beneficiario avesse smarrito la relativa Carta e non ne fosse più impossesso, potrà

richiedere la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello:

un documento di identità in corso di validità;

il codice fiscale/tessera sanitaria;

la denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Modalità di utilizzo della carta

Per non perdere la somma accreditata, è indispensabile effettuare almeno un acquisto, entro e non oltre il 16 dicembre 2025, e utilizzare interamente le somme accreditate entro e non oltre il 28/02/2025, a pena di decadenza del beneficio.

I dati dei quali questo Comune di Montedoro entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno trattati per le finalità stesse e nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie vigenti in materia di protezione dei dati personali, Dlgs n. 196/2003 e del regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR (UE) 2016/679 e ss. mm. ed ii.