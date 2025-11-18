Montedoro. Acquisto di un nuovo scuolabus e sblocco del servizio Asacom grazie alle variazioni di bilancio approvate in Consiglio

MONTEDORO. Il sindaco Renzo Bufalino ha reso noto che, a seguito dell’approvazione a maggioranza in consiglio delle variazioni al Bilancio di previsione 2025/2027, sarà possibile per il Comune procedere in primo luogo all’acquisto di un nuovo scuolabus.

La seconda buona notizia è che l’approvazione dei fondi contenuti nelle variazioni al bilancio di previsione, ha permesso anche lo sblocco del servizio Asacom per gli alunni con disabilità che necessitano degli Assistenti specialistici all’autonomia e alla comunicazione.

Renzo Bufalino, infine, ha assicurato che, tanto l’acquisto del nuovo scuolabus quanto l’attivazione del servizio Asacom a scuola, saranno posti in essere prima possibile al fine di garantire alla Comunità montedorese servizi e figure adeguati ai bisogni e agli interessi della cittadinanza.