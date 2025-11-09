Montedoro. A Camastra murales di Salvo Ligama che ricorda racconto di Louise Hamilton Caico

MONTEDORO. Salvo Ligama è un pittore di straordinario talento che realizza murales che costituiscono autentiche opere d’arte in grado di trasformare i muri in racconti Città in pagine di poesia visiva. È accaduto tutto questo anche a Camastra dove il pittore calatino ha realizzato un’opera ispirata al racconto di Louise Hamilton Caico.

Si tratta del riferimento alle donne che, quando moriva qualcuno, venivano pagate per piangere il morto. Louise Hamilton Caico rimase colpita da questa usanza, tanto da inserirla in un suo racconto nel quale ebbe a dire: <Nel momento in cui si cessa di vivere, le donne di casa si abbandonano al loro dolore, con urla e lamenti che risuonano per tutto il paese, e, se così non facessero, sarebbero accusate di mancanza di affetto verso il defunto. Non paghe delle loro tremende urla, esse si strappano i capelli, si battono il petto, cozzano con la testa contro le pareti, in realtà assai più simili a pazze scatenate che a persone addolorate.

In alcuni remoti paesi della Sicilia vige ancora l’usanza di pagare le donne, perché vengano nella casa del morto a piangere e singhiozzare, lodando con alte grida i meriti del defunto>. Le parole della scrittrice montedorese hanno ispirato il murales di Salvo Ligama.

Il trentanovenne pittore calatino ha realizzato a Camastra in provincia di Agrigento un’opera ispirata proprio a questa storia. E la cosa non è certo passata inosservata: l’amministrazione comunale montedorese, infatti, ha promesso di ospitare quanto prima un’opera di Ligama anche a Montedoro, in modo che, come sottolineato dal sindaco Renzo Bufalino, <Possa essere presente anche da noi con una sua opera che porti colore, riflessione e bellezza nel nostro territorio>.