Mazzarino, Vicari e D’Aleo: “La realtà quotidiana ci racconta di strade bisognose di manutenzione”

Santo Vicari e Livio D’Aleo del “Gruppo Civico per Mazzarino” attraverso una nota intervengono in merito al tema delle strade sostenendo che “Se, come affermato dal sindaco in un recente video sui social, “Mazzarino è un cantiere aperto”, è fondamentale che questo concetto venga esteso anche alle strade del nostro Comune, sia in centro che in periferia, che versano in uno stato pietoso e necessitano di un intervento urgente.”

Proseguono: “Da tempo, i cittadini di Mazzarino sollecitano l’Amministrazione Comunale a intervenire sul manto stradale, ma a oggi non sono giunte risposte concrete. In modo democratico e civile, i cittadini hanno già portato alla luce la situazione attraverso documentazione fotografica che testimonia lo stato di abbandono delle vie cittadine, mettendo in evidenza la totale mancanza di manutenzione. Queste immagini raccontano una realtà che non può più e non deve essere più ignorata.”

Via Abruzzi



“Ci chiediamo, e chiediamo a tutta l’Amministrazione Comunale, ognuno per le proprie competenze e in relazione alle deleghe attribuite dal Sindaco, quali iniziative concrete stiano mettendo in campo per restituire alle strade di Mazzarino un livello decoroso, adeguato, di sicurezza e funzionalità – continuano. Il problema della viabilità riguarda tutti, dall’Assessore ai Lavori Pubblici, all’Assessore alla Manutenzione, fino a quello al Patrimonio. Solo attraverso un impegno coordinato da parte di tutta la Giunta Comunale, sarà possibile raggiungere un risultato soddisfacente.”

Vicari e D’Aleo affermano che “Non è necessario fare un elenco delle singole vie, perché ormai la situazione è sotto gli occhi di tutti, l’anormalità è trovare una strada in buone condizioni, mentre la realtà quotidiana ci racconta di strade bisognose di manutenzione. Se gli interventi continuano a essere ritardati, rischiamo di trovarci di fronte a un paese che, giorno dopo giorno, si abbandona a se stesso.”

Concludono: “Mazzarino e i suoi cittadini non meritano questa sorte. È ora di affrontare la questione con serietà e urgenza, per garantire a tutti una città sicura, vivibile e in grado di rispondere alle ambizioni che la città deve avere e alle necessità quotidiane dei suoi abitanti.

Augurandogli buon lavoro, gli chiediamo a che punto sono le pratiche per l’affidamento dei lavori di via San Giuseppe.”

In copertina: via Silvio Pellico