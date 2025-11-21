Mazzarino, Valerio Martorana eletto tesoriere nazionale della Federazione Italiana Exallievi

MAZZARINO – Dopo 12 anni alla guida di Voci Fraterne, rivista della Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco, il consiglio nazionale elettivo, tenutosi a Roma lo scorso fine settimana presso l’istituto salesiano Pio XI, ha eletto il mazzarinese Valerio Martorana Tesoriere nazionale per il quadriennio 2025/2029. Valerio Martorana che attualmente ricopre l’incarico di componente della Presidenza mondiale degli Exallievi e di Regionale per l’Europa e il Medio Oriente, si è dimesso lo scorso mese di luglio dalla direzione della rivista e ha accettato la nomina a Tesoriere nazionale poiché esortato a continuare il suo impegno all’interno della Federazione da alcuni dirigenti dell’associazione. Inoltre Martorana ricopre, dal 2017, l’incarico di Tesoriere nazionale nell’Aps Centro di Fraternità Alberto Marvelli, il motore operativo della Federazione italiana.

La giunta nazionale, che sarà guidata dal riconfermato Presidente Giovanni Costanza, sarà composta da Nicoletta Iuliano, dell’Unione di Caserta, Vicepresidente; Francesco Zangari, dell’Unione di Milano, Rappresentante dei Giovani; Daniele Rampogna, dell’Unione di Pordenone, Segretario e Valerio Domenico Martorana dell’Unione di San Cataldo (CL), Tesoriere. Nell’ottica di una gestione sempre più partecipata, la Presidenza Nazionale, ai sensi del nuovo Statuto, sarà composta, oltre che dai componenti la giunta, da un rappresentante per ciascuna delle tredici federazioni ispettoriali presenti sul territorio nazionale. Al termine della riunione è poi avvenuto l’avvicendamento del Delegato Salesiano, secondo le indicazioni della presidenza CISI (Conferenza Ispettori Superiori d’Italia). A don Antonio D’Angelo, che ha seguito e guidato gli Exallievi nell’ultimo sessennio, è subentrato don Gino Cella.