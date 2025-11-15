Mazzarino. Randagismo, D’Aleo e Vicari: “Si individui una soluzione efficace per garantire la sicurezza dei cittadini e il benessere dei cani”

Santo Vicari e Livio D’Aleo del Gruppo Civico per Mazzarino intervengono attraverso una nota dichiarando che “da tempo molti cittadini ci segnalano la presenza di cani randagi che si muovono in branco nelle vie del nostro paese, sia nelle zone centrali che in quelle periferiche, nello specifico vogliamo segnalare, un branco di cani randagi che si aggirano nei pressi della scuola I.I.S.S. ” Carlo Maria Carafa”. Cani che in presenza di tanti studenti che si recano a scuola, di cui tanti vanno con il motorino, gli stessi cani possono innervosirsi o infastidirsi, facendo succedere quello che ognuno di noi spera che non succedesse mai – continuano -. La presenza di questi animali in tutto il territorio comunale, può diventare molto pericolosa, poiché potrebbero aggredire chiunque, adulti o bambini, che si trovino nelle loro vicinanze. E ancora proseguono nella nota: “Riteniamo inoltre doveroso, nei confronti degli stessi animali, che vengano recuperati e trasferiti nei centri di accoglienza dedicati, dove possono essere curati, assistiti e sorvegliati in modo adeguato. Facciamo quindi appello all’Amministrazione Comunale affinché si faccia carico concretamente di questo problema e individui una soluzione efficace ed efficiente capace di garantire la sicurezza dei cittadini e al tempo stesso il benessere dei cani abbandonati.”

“Non è infatti bello né sicuro vedere animali randagi, spesso malati, girovagare per il paese senza alcun controllo – concludono -. I problemi di cui l’Amministrazione Comunale deve occuparsi, nell’interesse della comunità, sono numerosi. Tuttavia, le soluzioni che vediamo attuate concretamente sono davvero poche, per non dire nulla.”