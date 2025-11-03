Mazzarino. D’Aleo e Vicari (Gruppo Civico): “Porzione significativa del centro urbano senza illuminazione pubblica”

MAZZARINO. Riceviamo e pubblichiamo nota del gruppo Civico per Mazzarino composto da Livio D’Aleo e Santo Vicari sulla situazione del centro abitato dal punto di vista dell’illuminazione pubblica.

“Siamo lieti e ci complimentiamo della recente installazione delle nuove panchine lungo il Corso Vittorio Emanuele. Tutto ciò che contribuisce ad abbellire il nostro paese non può che essere accolto positivamente. Tuttavia, desideriamo segnalare all’Amministrazione Comunale che, oltre al decoro urbano, deve essere garantita in primo luogo la sicurezza dei cittadini.

Dopo i disagi vissuti nei mesi scorsi dai residenti di Via Cappuccini, rimasta a lungo priva di illuminazione pubblica, oggi la stessa situazione si sta verificando nelle Vie Manin, Mazzini, degli Orti, ecc , e in altre zone del cosiddetto “quartiere di San Giuseppe”.

Una porzione significativa del nostro centro urbano risulta dunque senza illuminazione pubblica, con evidenti rischi per l’incolumità dei cittadini e per la sicurezza delle abitazioni, da giorni i residenti della zona vivono una condizione di angoscia , disagio e pericolo, per sé e per i propri cari .L’Amministrazione Comunale è a conoscenza di tale problema? E, se sì, quali provvedimenti sono stati adottati per risolverlo?

Ormai, la manutenzione ordinaria sembra essere diventata un vero miraggio.

Se per l’Amministrazione Comunale, la ristrutturazione dei bagni del cimitero comunale “Madonnuzza” è un’opera meritoria ( per noi lo è)tanto da giustificare le fotografie ufficiali di Sindaco e Giunta, allora, allo stesso modo, chiediamo quanto dovranno attendere i cittadini del “quartiere di San Giuseppe” per il ripristino dell’illuminazione pubblica, ci auguriamo che non ci sia l’attesa di via Cappuccini.

Tutti questi giorni di buio sono già troppi. Esortiamo l’Amministrazione Comunale a intervenire con urgenza, attraverso gli uffici competenti, per restituire sicurezza e vivibilità all’area interessata”.

Gruppo Civico per Mazzarino – Livio D’Aleo e Santo Vicari