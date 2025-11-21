Salute

La novità. I sindaci di Montedoro, Milena e Bompensiere: la Sp 23 sarà chiusa al transito dal prossimo 1 dicembre

Ven, 21/11/2025 - 07:19

A seguito di incontro tecnico tenutosi presso la Struttura del Commissario contro il dissesto idrogeologico, a Palermo, è stata stabilita la data  di chiusura della SP 23 a partire dal prossimo 1 dicembre 2025. La strada provinciale che collega Montedoro a Bompensiere e Milena dunque, verrà chiusa al traffico da inizio del nuovo mese di dicembre.

Ne deriva che oggi il transito sarà regolare. A comunicarlo sono stati i sindaci Claudio Cipolla di Milena, Renzo Bufalino di Montedoro e Salvatore Vircigilio di Bompensiere.

