La generosità dei mussomelesi: prodotti colletta alimentare per due tonnellate e mezzo

MUSSOMELI – Anche per la giornata nazionale del Banco Alimentare la generosità dei mussomelesi non è mancata e la disponibilità dei tanti volontari, circa una cinquantina, che hanno presenziato a tale servizio, non si è fatta attendere. Due tonnellate e mezzo di prodotti raccolti sono affluiti nei locali della Misericordia di Mussomeli che gestisce il punto di distribuzione del Banco Alimentare. Del materiale raccolto quasi 800 Kg sono già stati consegnati all’associazione di solidarietà “The Good Kitchen”, di cui è presidente Danny McCubbin, un australiano con esperienza nel mondo della ristorazione e del “food activism”, mentre la restante parte della raccolta verrà distribuita prossimante come dalle consuete assegnazioni mensili del Banco Alimentare. Hanno aderito all’iniziativa i supermercati di Mussomeli Coop, ard Discount, Sisa, Lidl, Rossotono, Crai Extra hanno ospitato i volontari della Misericordia, dell‘Arciconfraternita della Madrice, della Confraternita del Carmelo, della Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli, della Fratres, dell’associazione “Smile for Life” e dei Lions, new entry. Tutti i prodotti giunti in sede sono stati sistemati e pronti per la successiva distribuzione ai bisognosi. “Anche quest’anno siamo orgogliosi del risultato ottenuto – dice il Governatore della Misericordia Pino Favata– un grazie personale va a tutti i volontari che si sono impegnati assieme a noi”. Da dire che i supermercati più frequentati hanno prodotto ciascuno circa tra le 310 e le 639 kg di materiale, i prodotti più donati sono stati pasta per 1168 Kg, quasi 300 litri di latte e altrettanto di pomodori pelati, e poi tonno e carne in scatola, zucchero, sale, biscotti e brioscine, materiale vario e prodotti per l’infanzia, nel supermercato in cui si è raccolto di più appunto ha raggiunto la quota di 639 Kg di prodotti raccolti.