Interruzione esercizio aquedotti Fanaco-Madonie Ovest, sospesa distribuzione idrica in alcuni Comuni del Nisseno: ecco quali

Caltaqua con una nota informa che Siciliacque comunica che a partire dalle ore 05:00 del 26/11/25 sarà interrotto l’esercizio del sistema Fanaco-Madonie Ovest per eseguire alcuni interventi manutentivi, con conseguente interruzione della distribuzione nei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Sommatino, Sutera.

Siciliacque prevede di ripristinare le forniture tra il 27 e il 28 novembre, sarà pertanto nostra cura, si legge nella nota, dare tutti gli aggiornamenti sulla ripresa della distribuzione e i calendari.