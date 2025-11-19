Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, Riesi aderisce all’iniziativa “Go Blue”

Il 20 novembre si celebra il 36° anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, contestualmente, la Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza. In vista di questa importante ricorrenza, il Comune di Riesi, su iniziativa della Vice Sindaco Daniela Pasqualetto e del Consigliere Comunale Salvatore Lombardo, ha nuovamente accolto l’invito di Anci e Unicef Italia aderendo a “Go Blue”, iniziativa nazionale che vedrà illuminarsi di blu numerosi monumenti o edifici rappresentativi di tutto il Paese, a sostegno del benessere dei minori. “Come gli scorsi anni, l’Amministrazione ha scelto di aderire all’iniziativa “Go Blue” illuminando per l’occasione di blu il Centro Polivalente Comunale “G.Butera” di Viale Don Bosco, dove sono proprio ritratti i volti dei bambini. Per sensibilizzare la cittadinanza sui diritti dei bambini e degli adolescenti e rinnovare l’impegno verso l’adozione di politiche che garantiscano la piena attuazione della Convenzione ONU” – affermano i due rappresentanti dell’Amministrazione. Dal sito del Comune di Riesi sono disponibili e scaricabili la Convenzione ONU e il poster dei diritti. Sul sito Unicef/Go Blue Sarà possibile scoprire i monumenti illuminati in tutta Italia, Riesi compresa, e avere una visione d’insieme di tutte le città che simbolicamente ricorderanno la Convenzione ONU contribuendo a diffondere la conoscenza dei principi in essa contenuti.