Gela, testamento biologico: disponibile il modello di domanda

L’Associazione Luca Coscioni ha lanciato in questi giorni “Oggi scegli tu”, la più ampia campagna italiana di informazione sul testamento biologico (Disposizioni Anticipate di Trattamento), con l’obiettivo di rendere finalmente conosciuto a tutti i cittadini un diritto sancito dalla Legge 219/2017.Con la voce di Luciana Littizzetto e la testimonianza di Cristiano, protagonista dello spot ufficiale, la campagna “Oggi scegli tu” è diffusa su TV, radio, stampa e cinema in tutta Italia fino a metà novembre.

Lo spot invita tutti a informarsi e scegliere consapevolmente, offrendo la possibilità di scaricare gratuitamente un modello aggiornato di testamento biologico sul sito dell’Associazione Luca Coscioni curato da giuristi, esperti e medici.

Presso gli uffici dello stato civile dei Comuni di residenza che il cittadino può consegnare e registrare le proprie DAT. Gli ufficiali dello stato civile (o i delegati comunali) sono responsabili della trasmissione delle DAT raccolte alla Banca Dati Nazionale istituita presso il Ministero della Salute.