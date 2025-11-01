Gela, partecipata la presentazione del libro “Una di loro” di Nilde Incardona



Gela– Si è tenuta ieri sera, presso la Pinacoteca Comunale, la prima presentazione del libro “Una di loro” della giovane scrittrice gelese Nilde Incardona. L’evento ha registrato una grande partecipazione di pubblico, confermando il fortissimo interesse della comunità per il percorso culturale promosso dall’Amministrazione.

La serata, moderata con grande competenza dalla Prof.ssa Teresa Mammoliti, si è trasformata in un appassionante dialogo tra l’autrice e il pubblico, che ha potuto vivere un’esperienza culturale intensa e coinvolgente.

Era presente anche il Presidente del Consiglio Comunale, Paola Giudice, che ha portato i saluti istituzionali e ha ringraziato la giovane scrittrice per il suo contributo alla cultura locale.

L’incontro conferma la validità del programma culturale fortemente voluto dall’Assessore alla Cultura, Peppe Di Cristina, e sottolinea come la proposta culturale continui a ricevere un’ampia e variegata protezione di un pubblico attento e partecipe.