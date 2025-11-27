Gela, nuova ordinanza sindacale sugli orari della musica nei locali

Il Sindaco Terenziano di Stefano ha emanato una nuova ordinanza che disciplina, in modo uniforme su tutto il territorio comunale, gli orari di diffusione musicale e delle emissioni sonore per pubblici esercizi, bar, ristoranti, lidi, locali di intrattenimento e attività similari.

Il provvedimento, adottato per tutelare la quiete pubblica, la convivenza civile e la salute dei residenti, garantendo al contempo regole chiare per le attività economiche, sarà in vigore dal 1° dicembre 2025 al 30 aprile 2026, sostituendo ogni precedente ordinanza in materia.

Fasce orarie consentite per la diffusione musicale

• Lunedì – Giovedì e Domenica:

09:00 – 14:00 e 16:00 – 24:00

• Venerdì e Sabato:

08:00 – 14:00 e 16:00 – 01:30 del giorno successivo

Tutte le attività sono tenute a rispettare i limiti acustici previsti dalla normativa nazionale, adottando le misure necessarie per evitare disturbo ai residenti (barriere fonoassorbenti, direzionamento delle casse, limitatori di volume, chiusura porte, insonorizzazione degli ambienti, ecc.).

Obblighi dei titolari delle attività

I gestori dovranno:

adottare ogni accorgimento utile a prevenire disturbi alla quiete pubblica;

garantire comportamenti corretti della clientela, collaborando con le forze dell’ordine;

rispondere delle eventuali violazioni riconducibili alla propria gestione, anche all’esterno del locale.

Sanzioni

La violazione dell’ordinanza comporterà sanzioni amministrative da 300 a 3.000 euro, che possono arrivare fino a 5.000 euro in caso di emissioni acustiche particolarmente elevate.

È prevista inoltre la sospensione dell’attività e, in caso di reiterazione (almeno due accertamenti), il Sindaco potrà disporre la sospensione fino a 15 giorni.

In presenza di gravi o reiterati disturbi, è possibile la chiusura immediata dell’esercizio.

Entrata in vigore

L’ordinanza sarà operativa dal 1° dicembre 2025 e resterà valida fino al 30 aprile 2026.