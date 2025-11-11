Gela, irregolarità in un’officina di autoriparazione: sequestrate attrezzature e sanzioni per 17mila euro

Gela, contrasto all’abusivismo commerciale nel settore dell’autoriparazione: la Polizia di Stato sequestra attrezzature; elevate sanzioni per 17mila euro.

La Polizia di Stato a Gela ha eseguito controlli amministrativi finalizzati a contrastare l’abusivismo commerciale nel settore dell’autoriparazione, che danneggia gli operatori regolari. Lo scorso 31 ottobre i poliziotti del Distaccamento Polizia Stradale e del Commissariato di Pubblica Sicurezza nel corso di un’ispezione amministrativa eseguita presso un’officina di autoriparazione di pneumatici hanno riscontrato diverse irregolarità. Al titolare dell’esercizio commerciale la Polizia Stradale ha contestato la mancata comunicazione alla Camera di Commercio di Caltanissetta e allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Gela della variazione della sede operativa dove è svolta la predetta attività. Per le gravi violazioni amministrative rilevate, sono state elevate sanzioni pecuniarie per un importo massimo complessivo di 17mila euro. È stata inoltre applicata la sanzione accessoria del sequestro amministrativo immediato delle attrezzature di lavoro utilizzate per l’attività irregolare, al fine di impedirne la continuazione abusiva.