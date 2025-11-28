Gela, due erogatori d’acqua al Comune per ridurre lo spreco di plastica: presentazione il 2 dicembre

Gela. Martedì 2 dicembre alle ore 10,30, presso la Sala Rinascimento del Comune (accanto l’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale) saranno presentati e attivati i due erogatori d’acqua che saranno a disposizione dei dipendenti comunali, degli amministratori oltre che dei cittadini. Il progetto è promosso dall’Amministrazione comunale, dalla Presidenza del Consiglio, in collaborazione con la società SRR Ato4 Cl Sud e Casciana Acque, che ha fornito i due potabilizzatori.

Nel corso della presentazione sarà anche sottoscritto il progetto “plastic free”, fortemente voluto dalla Commissione consiliare Ambiente.