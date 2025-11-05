Gela, avviso pubblico per le elezioni dei Comitati di Quartiere

Con delibera del Consiglio Comunale del 14 maggio scorso è stato approvato il regolamento istitutivo delle aree urbane di quartiere. E’ stato pubblicato oggi l’Avviso Pubblico per le elezioni per il rinnovo/insediamento dei Comitati di Quartiere. L’Assemblea è composta da tutti i cittadini residenti nel quartiere che abbiano compiuto 18 anni, ed i titolari o rappresentanti delle attività commerciali, professionali, produttive, associative, con sede nell’area urbana di riferimento. Prevista l’elezione diretta del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo. Chiunque sia residente nell’area urbana di quartiere può candidarsi alla carica di consigliere, presentando l’allegato modulo di candidatura. Le candidature devono essere presentate all’interno di liste concorrenti per il Consiglio Direttivo. Ogni lista deve comprendere almeno 6 candidati. Le candidature dovranno essere presentate entro il 15 dicembre 2025 alle ore 12,00, presso l’Ufficio protocollo del Comune di Gela o a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.gela@pec.comune.gela.cl.it Ogni elettore potrà esprimere almeno 1 preferenza fino ad un massimo di 2, purché riferite a candidati di genere diverso. Se l’elettore esprime due preferenze dello stesso genere, sarà valida solo la prima. Il voto alla lista rimane uno solo. Alla lista che riporterà il maggior numero di voti verrà attribuito il premio di maggioranza: almeno 5 seggi su 9 (compresi presidente e vice). In caso di una sola lista saranno eletti i 9 candidati. Il primo e secondo più votato saranno eletti presidente e vice presidente. Le operazioni di voto si svolgeranno il 25 gennaio 2026 dalle 8,00 alle 22,00 presso i gazebo che saranno allestiti nelle 9 aree urbane di quartiere. Ogni area avrà una scheda di colore diverso. Lo scrutinio sarà effettuato dalle 9,00 del 26 gennaio 2026 presso l’Aula Consiliare del Comune di Gela.

