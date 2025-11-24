Festa nella Copiosa Redenzione: tre diaconi ordinati sacerdoti in Brasile

MUSSOMELI – La chiamata al sacerdozio dei tre fraticelli della Copiosa Redenzione ha dato i suoi frutti. Infatti, fra Higor, fra Vinicius e fra Joao, ben noti, stimati e voluti bene dalle comunità di Mussomeli e Caltanissetta(chiesa S. Francesco e chiesa Sant’Agata al Collegio), ordinati diaconi lo scorso anno dal Vescovo di Caltanissetta mons. Mario Russotto, sabato scorso, in Brasile, sono stati ordinati sacerdoti dal Vescovo della cattedrale di Ponta Grossa da Dom Bruno Elizeu Versari. Erano presenti il Superiore Generale della Copiosa Redenzione Padre Valdecir Zanata, precedentemente rettore della Chiesa di San Francesco di Mussomeli, tutti i Sacerdoti della Copiosa Redenzione e i Sacerdoti della diocesi. E’stata grande la gioia della Comunità diocesana di Ponta Grossa, compreso il gruppo di giovani giunti dalla diocesi di Caltanissetta per partecipare all’ordinazione sacerdotale. Visibile la commozione fra i presenti con in prima fila i familiari, e altrettanto emozionati i tre novelli sacerdoti che hanno impartito la loro prima benedizione. Da sottolineare che il giorno dopo, domenica, è stata celebrata la loro prima messa e che, nei prossimi giorni, singolarmente celebreranno nella parrocchia del proprio paese di provenienza dove saranno accolti da novelli sacerdoti.