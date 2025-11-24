Dopo rientro dei valori di torbidità riattivata la fornitura idrica a Marianopoli, Villalba, Vallelunga e Resuttano

CALTANISSETTA. Siciliacque ha riattivato la fornitura ai serbatoi, dopo il rientro dei valori della torbidità. Di seguito il calendario aggiornato per i Comuni di Marianopoli, Resuttano, Vallelunga e Villalba:
Marianopoli
24/11/2025 intero comune
25/11/2025 accumulo
26/11/2025 intero comune
27/11/2025 accumulo
28/11/2025 intero comune
Resuttano
24/11/2025 settore zona esterna, case popolari
25/11/2025 zona via termini, settore 125, zona via colombo
26/11/2025 settore zona esterna, case popolari
27/11/2025 zona via termini, settore 125, zona via colombo
Vallelunga
24/11/2025 accumulo
25/11/2025 zona B-C
26/11/2025 zona A
27/11/2025 zona B-C
28/11/2025 zona A
Villalba
24/11/2025 accumulo
25/11/2025 intero comune
26/11/2025 accumulo
27/11/2025 intero comune
28/11/2025 accumulo