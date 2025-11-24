Salute

Dopo rientro dei valori di torbidità riattivata la fornitura idrica a Marianopoli, Villalba, Vallelunga e Resuttano

Lun, 24/11/2025 - 15:38

CALTANISSETTA. Siciliacque ha riattivato la fornitura ai serbatoi, dopo il rientro dei valori della torbidità. Di seguito il calendario aggiornato per i Comuni di Marianopoli, Resuttano, Vallelunga e Villalba:

Marianopoli

24/11/2025 intero comune

25/11/2025 accumulo

26/11/2025 intero comune

27/11/2025 accumulo

28/11/2025 intero comune

Resuttano

24/11/2025 settore zona esterna, case popolari

25/11/2025 zona via termini, settore 125, zona via colombo

26/11/2025 settore zona esterna, case popolari

27/11/2025 zona via termini, settore 125, zona via colombo

Vallelunga

24/11/2025 accumulo

25/11/2025 zona B-C

26/11/2025 zona A

27/11/2025 zona B-C

28/11/2025 zona A

Villalba

24/11/2025 accumulo

25/11/2025 intero comune

26/11/2025 accumulo

27/11/2025 intero comune

28/11/2025 accumulo

