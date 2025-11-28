Delia. Al via servizio refezione scolastica per bambini scuola d’infanzia e primaria a tempo pieno

DELIA. È partito il servizio di refezione scolastica per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria delle classi a tempo pieno. L’Amministrazione Bancheri, in collaborazione con l’ufficio di competenza, ha posto in essere tutti gli atti amministrativi propedeutici, aggiudicando l’appalto del servizio alla ditta di ristorazione collettiva “Panacea Srl” con sede legale a Catania.

“Un nuovo piano alimentare e prodotti di qualità, per un’alimentazione sana ed equilibrata, sono i punti fermi e gli obiettivi che questa Amministrazione punta a garantire con costanza e responsabilità” – commenta il sindaco Gianfilippo Bancheri – “La qualità, oltre che per ovvi motivi legati ad una sana crescita, è l’aspetto più importante di un buon servizio di mensa scolastica, dal momento che la ristorazione collettiva è un momento educativo di primaria importanza e noi vogliamo che per i nostri bambini e ragazzi, oltre che per i docenti e il personale scolastico, sia un’esperienza da vivere con piacere e apprezzamento”.

Il servizio prevede la somministrazione di pasti equilibrati e nutrienti preparati giornalmente, anche con prodotti biologici e/o di filiera corta, in aderenza ad un menù ricco e variegato, per soddisfare le esigenze alimentari in una fase evolutiva, garantendo la massima sicurezza alimentare.

Sono assicurati menù differenziati ad alunni affetti da patologie e/o intolleranze alimentari o per motivi religiosi/culturali. I feedback positivi, relativi ai primissimi giorni, da parte dei nostri bambini, nonché del personale scolastico, fanno ben pensare di augurare a tutti “Buon appetito!”.